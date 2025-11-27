İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Ferencvaros! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. İşte detaylar...

27 Kasım 2025 Perşembe 09:21
Fenerbahçe'nin konuğu Ferencvaros! İşte muhtemel 11'ler
ABONE OL

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Smedo, Skriniar, Yiğit Efe, A.Brown, Alvarez, Levent, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Szalai, Raemaekers, Cisse, Makreckıs, Cadu, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Yusuf, Varga

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

LEVENT KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine sezon başında adı yazılmayan Levent, Cenk Tosun'un 2 ayı aşkın sürecek sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine listeye eklendi.

Levent, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Ferencvaros karşısında forma giyebilecek.

