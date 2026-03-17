Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim.

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

5 EKSİK

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor.

Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek.

Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Ligdeki 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 33 puan toplayan Gaziantep FK, 9. sırada bulunuyor.

Bu maçlarda rakiplerine 35 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 42 gole engel olamadı.

EKSİKLER TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Gaziantep ekibinde, Fenerbahçe maçı öncesinde 5 oyuncunun sakatlığı, 3 oyuncunun ise kart cezalısı durumda olması dikkati çekiyor.

Tedavileri devam eden Salem M'Bakata, Ali Mevran Ablak, Draguş, Nihad Mujakic ve Kevin Rodrigues'ten yararlanamayacak teknik direktör Burak Yılmaz, kart cezalısı Christopher Lungoyi, Nazım Sangare ve Arda Kızıldağ'a da Fenerbahçe maçında forma veremeyecek.

Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Tayyip Talha Sanuç ise bu maçta hocasından forma bekleyecek.

Güneydoğu temsilcisinde, kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.