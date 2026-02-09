İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Gençlerbirliği! İşte maçın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Lider Galatasaray'ın ardından ligde 2. sırada yer alan sarı lacivertliler bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

9 Şubat 2026 Pazartesi 09:18
Fenerbahçe'nin konuğu Gençlerbirliği! İşte maçın muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 22 puanı bulunan ve 11. sırada yer alan Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 puan çıkarabildi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita

