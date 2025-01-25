Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

DİEGO CARLOS KADIKÖY'E ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, yarın ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.



İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.



Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

SINIRDA TEK İSİM SZYMANSKİ

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.