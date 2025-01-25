İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 21. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Diego Carlos, Mourinho'nun şans vermesi durumunda ilk kez forma giyecek.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

DİEGO CARLOS KADIKÖY'E ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, yarın ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

SINIRDA TEK İSİM SZYMANSKİ

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.