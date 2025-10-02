Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool'u tarihi bir zaferle mağlup eden Galatasaray'ın ardından, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor da Avrupa'da sahne alıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Sarı-Lacivertliler, saat 19.45'te evinde Fransız ekibi Nice'yi konuk edecek. İlk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Kanarya, Kadıköy'de alacağı galibiyetle lig aşamasındaki ilk puanını almayı amaçlıyor. Maçı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

TEK EKSİK JHON DURAN

Fenerbahçe'de Jhon Duran haricinde bir eksik bulunmuyor. Nice, Fransa Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Franck Haise'in öğrencileri 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip filelere 7 gol gönderen Nice, kalesinde 10 gole engel olamadı. Fransız ekibi, Kupa 2'deki ilk maçında ise evinde Roma'ya 2-1 yenildi. Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler daha önceki karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

SAMSUNSPOR'UN 13. AVRUPA MAÇI

Avrupa'daki diğer temsilcimiz Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak. Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarında 13. maçı olacak. TRT 1'den yayınlanacak mücadelede, Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Geçen sezonda ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Kırmızı-Beyazlılar, Avrupa Ligi playoff turunda Panathinaikos'a elenmişti. Samsunspor, Alman hoca Thomas Reis önderliğinde Konferans Ligi'nde başarı hedefliyor.