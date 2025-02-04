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Spor

Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor FK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

AA4 Şubat 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor FK
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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