Spor

Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Erzurumspor FK

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe yarın Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak.

4 Şubat 2026 Çarşamba 10:31
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, yarın kadroda yer alamayacak.

