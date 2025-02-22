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Spor

Fenerbahçe'nin kurasındaki detay şaşırttı! ''Destansı bir intikam turu''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Sarı lacivertli ekibin finale kadar giden yolda muhtemel rakipleri belli oldu. İngiliz basını Fenerbahçe'nin kurasındaki ilginç detayı manşetlerine taşıdı. İşte o ayrıntı...

HABER MERKEZİ22 Şubat 2025 Cumartesi 15:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kurasındaki detay şaşırttı! ''Destansı bir intikam turu''
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Ranger'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, Ranger'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi durumunda Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.

Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Portekizli çalıştırıcı bir kez daha çalıştırdığı bir kulübe karşı tur arayacak.

Finale kalması durumunda ise Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir.

İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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