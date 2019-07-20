Fenerbahçe’nin Lima sevdası

BU sezon yaptığı transferlerle ses getiren takımlardan birisi olan Fenerbahçe, kadrosuna daha başka isimler katmak için de girişimlerini sürdürüyor. Stoperde ve 10 numaradaki eksikliklere öncelik veren Kanarya’nın Palmeiras’ta forma giyen 10 numara Lucas Lima için yeni bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

İLK GİRİŞİM OLUMSUZDU

Fener bir süre önce de Brezilyalı kulübün kapısını çalmış ancak şartlarda ortak nokta bulunamamıştı. 29 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçen Sarı-Lacivertililer’in teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtildi. 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödemeye hazır olan Fenerbahçe, satın alma opsiyonunu da 7.5 milyon euro olarak belirledi.

SADECE FENER’DE OYNARIM

Palmeiras Kulübü henüz yeni teklifi için bir cevap vermezken bu hafta transferin netlik kazanabileceği ifade edildi. Lucas Lima, Kanarya’nın daha önce yaptığı teklif sırasında Brezilya basınına “Alex, benim hayranlık duyduğum bir oyuncuydu. Ondan dolayı Fenerbahçe’ye sempatim var. Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de oynarım” açıklamasını yapmıştı.