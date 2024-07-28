İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin listesindeydi! Scott McTominay geleceği için kararını verdi
Spor

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Scott McTominay geleceği için kararını verdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam edene Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin de transfer listesinde yer alan Manchester United'ın İskoç oyuncusu Scott McTominay geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

28 Temmuz 2024 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin listesindeydi! Scott McTominay geleceği için kararını verdi
ABONE OL

Manchester United'ın İskoç oyuncusu Scott McTominay, Fenerbahçe ve Fulham'ın ilgisine karşın takımda kalma kararı aldı.

İskoç basınında yer alan habere göre; McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon euro'luk teklifi reddeden Manchester United, oyuncu için istediği 35 milyon euro'luk talepten vazgeçmedi ve İskoç yıldızı takımda tutma kararı aldı.

Öte yanda haberde, McTominay ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Manchester United'da kalıp sözleşmesini uzatabilecek bir performans vermek istediği kaydedildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Manchester United altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir takımda forma giymeyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Manchester United'da 252 maçta süre bulan Scott McTominay, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.