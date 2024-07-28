Manchester United'ın İskoç oyuncusu Scott McTominay, Fenerbahçe ve Fulham'ın ilgisine karşın takımda kalma kararı aldı.

İskoç basınında yer alan habere göre; McTominay için Fulham'dan gelen 20 milyon euro'luk teklifi reddeden Manchester United, oyuncu için istediği 35 milyon euro'luk talepten vazgeçmedi ve İskoç yıldızı takımda tutma kararı aldı.

Öte yanda haberde, McTominay ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Manchester United'da kalıp sözleşmesini uzatabilecek bir performans vermek istediği kaydedildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Manchester United altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir takımda forma giymeyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Manchester United'da 252 maçta süre bulan Scott McTominay, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.