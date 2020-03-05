Fenerbahçe'nin maçı yeniden oynanacak

05 Mart 2020 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:45

Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.

TBF tarafından yapılan açıklamada, "01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Afyon Belediyespor ile oynadığı maçı 64-62 kazanmıştı.

BİR ADIM GERİDEN: Üçüncü çeyrekte Gregor Hrovat'a çalınan teknik faul sırasında ok yönüne göre topun kendilerinde olmasına karşın, serbest atıştan sonra topun Fenerbahçe'ye verildiğini ileri süren Afyon Belediyesi karşılaşmanın sonunda itiraz dilekçesini maçın görevlilerine verdi.