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Spor

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood ısrarı! Transferde sıkı pazarlık

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz yıldız için Marsilya'nın 50 milyon euro bonservis beklentisi bulunurken, sarı-lacivertlilerin hem bu rakamı hem de oyuncunun talep ettiği maaşı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

TRT Spor26 Haziran 2026 Cuma 14:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood ısrarı! Transferde sıkı pazarlık
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Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, İngiliz oyuncu ve kulübü Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fransız ekibi, Mason Greenwood'un takımdan ayrılmasına onay verdi. Mali sorunları bulunan Marsilya, İngiliz futbolcu için 50 milyon avro talep ediyor.

Seçim öncesinde Greenwood ile anlaştığını açıklayan Hakan Safi, oyuncuya bonuslarla birlikte 15 milyon avro ödemeyi taahhüt etmişti. Aziz Yıldırım ve yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Greenwood, geçen sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıktı. Bu maçların 42'sine 11'de başlayan İngiliz oyuncu, 26 gol ve 11 asiste imza attı.

Başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcunun geleceği, kulübü Marsilya'nın kararına göre şekillenecek.

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