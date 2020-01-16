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Spor

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satışından gelen parayı transfere harcayacak

Transfer için kaynak arayışında olan Fenerbahçe'de Miha Zajc, sarı-lacivertli yönetimin elini rahatlatabilir.

Takvim16.01.2020  10:48 - Güncelleme: 16.01.2020  10:48

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfere kaynak arayaşında olan Fenerbahçe'de Miha Zajc her an Kadıköy'den uçabilir. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Brescia, Fenerbahçe'ye Zajc için ilgi mektubu göndermişti. Ancak bu sırada genç oyuncunun sakatlığı bulunuyordu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden dün Zajc'ın ağırlıkta olduğu idman fotoğrafları paylaşıldı. Bu fotolarla Zajc'ın iyi durumda olduğu mesajı verildi. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızı 3.5 milyon Euro'ya elden çıkartacak ve transfere de önemli bir kaynak yaratmış olacak.

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