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Spor

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan üç kulüp talip oldu

Yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmeyi planlayan sarı-lacivertli ekipte, milli futbolcu Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan 3 takım talip oldu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:58
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Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular da netleşmeye başlıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi'nin ardından ikinci forvet olarak görev yapan Mevlüt Erdinç'i 3 takım birden istiyor. Sezon boyu fazla forma şansı bulamayan milli golcü de ayrılmaya sıcak bakıyor.

33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17'de formasını giydiği Metz'in yanı sıra Dijon ve Nice'in yakın takibe aldığı öğrenildi. Fransız takımlarının kıskacında olan Mevlüt'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 4 gole imza attı. Mevlüt, bu gollerin hepsini kupa maçlarında kaydetti.

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