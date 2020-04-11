11 Nisan 2020 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:58

Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular da netleşmeye başlıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi'nin ardından ikinci forvet olarak görev yapan Mevlüt Erdinç'i 3 takım birden istiyor. Sezon boyu fazla forma şansı bulamayan milli golcü de ayrılmaya sıcak bakıyor.

33 yaşındaki oyuncuyu 2016-17'de formasını giydiği Metz'in yanı sıra Dijon ve Nice'in yakın takibe aldığı öğrenildi. Fransız takımlarının kıskacında olan Mevlüt'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 maçta 4 gole imza attı. Mevlüt, bu gollerin hepsini kupa maçlarında kaydetti.