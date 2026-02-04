Al-Ittihad'ın sisteme belgeleri hatalı yüklemesi sebebiyle transferi ilk etapta yetişmeyen Kante, Fenerbahçe'de oynamak için Suudi ekibine rest çekti. Antrenmana çıkmayacağını belirten Fransız yıldızın, Al-Ittihad'a yoğun baskısı sonucu, FIFA'nın da onayıyla sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşti.

Bu transfer çerçevesinde Youssef En-Nesyri ise Al-Ittihad'a katıldı. Kante'nin Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması tüm dünyada büyük ses getirdi.

İşte dünya basınından öne çıkanlar...

L'Equipe: "Fenerbahçe, FIFA ara buluculuğunun ardından nihayet N'Golo Kanté'yi kadrosuna kattı."

TV5 Monde: "Fransız milli orta saha oyuncusu ve dünya şampiyonu N'Golo Kanté, Suudi Arabistan liginde Al-Ittihad'da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Didier Deschamps'ın kendisine verdiği değerin bir göstergesi olarak, Euro 2024 kadrosuna çağrılmış ve iki yıllık bir aradan sonra Fransız milli takımındaki ilk 11'deki yerini yeniden kazanmıştı. Almanya'daki performansı düşmüş olsa da, tecrübesi kıyaslanamayacak kadar eşsizdir; bu da özellikle uzun süreceği tahmin edilen bir turnuvaya başlarken olmazsa olmaz bir faktördür."

Quest France: "N'Golo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi FIFA tarafından nihayet onaylandı. Premier Lig'de sekiz sezon geçirdikten sonra Temmuz 2023'te Suudi Arabistan'a gelen 2018 Dünya Kupası şampiyonu, şüphesiz ligin en iyi oyuncularından biriydi. Mattéo Guendouzi ve Sidiki Chérif'in de forma giydiği kulüple Haziran 2028'e kadar, yani iki buçuk yıl geçerli bir sözleşme imzaladı."

Record: "Sonunda N'Golo Kante, Suudi Arabistan futbolunu bırakıp Fenerbahçe'ye katılacak. Önceki gün belgelerin tesliminde yaşanan gecikme nedeniyle ortaya çıkan ve Türk kulübünün Al-İttihad'ı sert bir şekilde eleştirmesine yol açan sorunların ardından, FIFA'nın Salı günü öğleden sonra operasyona yeşil ışık yaktığı bildirildi."

Reuters: "Kante, transfer anlaşmazlığının ardından Fenerbahçe'ye katıldı."