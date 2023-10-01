Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor: 14'te 14

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sezon başından bu yana ligde ve Avrupa'da toplam 14 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu 14 maçlık süreçte toplam 42 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

REKORUN EŞİĞİNDE

Daha önce kendisine ait olan lige en iyi başlangıç yapma rekoruna bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, ligde 2 maç üst üste kazanması halinde bu rekorunu da geliştirmiş olacak.

Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.