10 Eylül 2025 Çarşamba
  • Fenerbahçe'nin oyun anlayışı değişiyor! Domenico Tedesco ile yeni dönem başlıyor
Spor

Fenerbahçe'nin oyun anlayışı değişiyor! Domenico Tedesco ile yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Domenico Tedesco İstanbul'a geldi. İtalyan çalıştırıcı ile her konuda anlaşan sarı lacivertli ekip, 39 yaşındaki hocayla daha baskın bir oyun izletmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:11
Fenerbahçe'nin oyun anlayışı değişiyor! Domenico Tedesco ile yeni dönem başlıyor
Devler Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Domenico Tedesco oldu. İtalyan çalıştırıcı ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, 39 yaşındaki hocayla daha baskın bir oyun seyrettirmeyi hedefliyor. Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Tedesco'yu analiz ettiğimizde Mourinho'ya göre daha hücumcu bir anlayışa sahip olduğu ortada. Portekizli hocanın 'derin savunma' felsefesi, sarı-lacivertli camiayı memnun etmemişti. Tedesco ile bu durumun değişmesi bekleniyor.

SAVUNMA DÜZENİNDE DEVRİM

39 yaşındaki hocanın takımlarında öne çıkan ilk unsur savunma düzeni olsa da, bu durum geriye yaslanan bir takım görüntüsü vermiyor. Özellikle Leipzig döneminde kullandığı 3'lü savunma sistemiyle kompakt bir yapı kuran Tedesco; alan daraltma, pas kanallarını kapatma ve rakibi belirli bölgelere yönlendirme stratejileriyle savunmada güvenliği öncelik haline getirdi. Bu anlayış, Avrupa kupalarında daha güçlü rakiplere karşı dengeyi korumada etkili oldu. Ancak onu farklı kılan, sadece savunmaya kapanmak değil, top kazanıldığı anda oyunu hızla rakip sahaya taşıyabilmesi

RAKİBİ BOZAN BİR ANLAYIŞI VAR

Geçiş futbolu Tedesco'nun imzası olarak öne çıkıyor. Topu kaptığında hızlı ve dikine paslarla hücuma çıkıyor. Kanat beklerinin ileri çıkışları hücumun temel taşlarını oluşturuyor. Belçika döneminde ise farklı formasyon varyasyonları dikkat çekti. Topa sahip olma aşamasında 1-4-2-1-3 dizilişiyle merkezde sayısal üstünlük yaratırken, hücumda 1-3-2-2-3 veya 1-3-2-5 formasyonlarıyla genişlik sağladı. Savunmada ise hem adam adama yüksek pres hem de orta blok kompaktlığıyla rakibi bozan bir anlayış sergiledi.

