Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal döneminde eksikler nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nordsjaelland maçında forma giyen Yusuf Akçiçek, bu sezon ise teknik direktör Jose Mourinho'nun önemli isimlerinden biri oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan maçtaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, ilk 11'de başladığı Anderlecht karşılaşmasına ise adeta damga vurdu.

Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sisteminde sol stoper olarak görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, 11. dakikada Dusan Tadic'in attığı golde asist yaptı ve kariyerinin ilk asistini yaptı.

Yusuf, ikinci golde ise kendisine faul yapılmasına rağmen topu bırakmadı ve yere düşmedi. Bu pozisyonda topu Kostic'e atan Yusuf, Sırp yıldızın pasıyla Edin Dzeko'nun fileleri havalandırdığı golün hazırlayıcısı oldu.

Yusuf Akçiçek'in ikinci yarıdaki bir kafa vuruşu da direkten geri döndü.

MOURINHO'NUN YANITI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Yusuf Akçiçek ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Mourinho, "Yusuf Akçiçek, Bastoni ve Gvardiol seviyesine çıkabilir mi?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı;

"O oynamaya başlamadan önce de söylemiştim. Potansiyeli yüksek demiştim. Oynadığında çok iyi olacak demiştim. Yaptığı çalışmalar karşılığını veriyor. Ona dikkat etmeliyim. Bu futbol ülkesinde, oyuncuları kolay ve hızlı şekilde yukarı çıkarıyor, aynı şekilde aşağı çekiyor. Dengeli olmasını sağlamalıyım. Ayakları yere sağlam basmalı. Pazar günü dinlenecek. Bir gence göre çok maç yükü birikti. Topla da çok kaliteli. Hava toplarında iyi. Çok da mütevazı bir çocuk."