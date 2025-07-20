Fenerbahçe'nin büyük ses getirecek Hakan Çalhanoğlu hamlesinde yeni bir gelişme yaşandı.

INTER'LE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdüren milli yıldız, Inter yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu, önümüzdeki günlerde kulübüyle özel bir görüşme yaparak talep edilen bonservis bedelinin düşürülmesini isteyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN DÜŞÜNCESİ

Hakan için 30 milyon euro talep eden Inter, milli yıldız için 25 milyon euro'ya evet diyebilir. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Hakan için 25 milyon euro ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe ise Hakan'ın transferini 20 milyon euro'nun altında bir bonservisle bitirmek istiyor.

TAVİZ VERMEK İSTEMİYOR

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Inter, Hakan Çalhanoğlu için belirlediği bonservis bedelinde taviz vermek istemiyor. Milli yıldızın, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Inter, Hakan'a gelecek yıl için kolay ayrılık izni verebilir ancak bu yıl belirlenen bonservisten kesinlikle taviz vermek istemiyor.

MENAJERİ İLE TEMAS

Inter, Hakan Çalhanoğlu konusunda yaşanan Fenerbahçe gelişmesinin ardından milli yıldızın menajeri Gordon Stipic ile temasa geçti. Stipic ise Hakan için teklif geleceği konusunda Inter'e kesin bir bilgi vermedi.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMESİ

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu arasında yapılan görüşmede başkanın "Bize gelir misin?" sorusuna, yıldız futbolcunun "Türkiye'ye dönmek istiyorum. Kulüple anlaşırsanız sorun yok" şeklinde yanıt verdiği ifade edilmişti.

MOURINHO VE KAPTANLIK

Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho'yla da görüşerek bu transfer için onay aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe kaptanlığı önerilirken, bu teklifin oyuncuda ciddi bir etki yarattığı belirtildi.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray'ın da 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği, Inter'le temasa geçmesine rağmen anlaşma sağlayamadığı biliniyor. Ezeli rakipler arasındaki yarış kızışırken, Fenerbahçe camiasında heyecan zirveye çıkmış durumda.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.