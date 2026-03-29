Yaz transfer döneminde serbest kalacak olan Hollandalı stoper Stefan de Vrij, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar seviyesinde bir stoper arayışını sürdürürken, Marcos Senesi ve Jose Gimenez için de girişimlere başladı. De Vrij, Skriniar ile Inter'de beş yıl birlikte oynadığı için yakından tanınan bir isim. Yönetim, 34 yaşındaki savunmacı için henüz resmi bir yanıt vermese de teklife olumlu yaklaşıyor. Tecrübeli stoperle Olympiakos, Al Hilal, Newcastle United ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

BEDELSİZ KADROYA DAHİL OLDU

Fenerbahçe'nin savunma arayışı, yaz aylarında Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılma ihtimaliyle de bağlantılı. Hollanda Milli Takımı formasını 77 kez giyip 4 gol atan Stefan de De Vrij, bu sezon Serie A'da 8 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro seviyesinde. Bournemouth forması giyen Marcos Senesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Arjantinli oyuncu bu sezon 32 maçta 2 bin 735 dakika süre aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Atletico Madrid'le 2028 yılına kadar kontratı olan Jose Maria Gimenez ise 23 maça çıktı. 12 milyon euroluk piyasa değerine sahip Uruguaylı, 1 gol ve 1 asist yaptı.