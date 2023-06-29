Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz Çarşamba günü takıma katılacak. Sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan Fenerbahçe, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.

TURNUVADAKİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:



9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, 15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.