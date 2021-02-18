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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Alba Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın Alba Berlin'i konuk edecek.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:20
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

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