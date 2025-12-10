İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6141
  • EURO
    49,7142
  • ALTIN
    5752.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya genç takviye
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya genç takviye

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, Gremio forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Alysson ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi10 Aralık 2025 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya genç takviye
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, Aston Villa, 18 yaşındaki Alysson transferi için Gremio ile anlaşma sağladı.

12 MİLYON EURO

Aston Villa, genç futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Alysson, aralık ayının sonunda sağlık kontrolünden geçecek ve Aston Villa ile sözleşme imzalayacak.

Gremio ile geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, ligin 7. haftasında 22 Ocak'ta Kadıköy'de sarı-lacivertlilere konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.