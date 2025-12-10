Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya genç takviye

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, Aston Villa, 18 yaşındaki Alysson transferi için Gremio ile anlaşma sağladı.

12 MİLYON EURO

Aston Villa, genç futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Alysson, aralık ayının sonunda sağlık kontrolünden geçecek ve Aston Villa ile sözleşme imzalayacak.

Gremio ile geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Aston Villa, ligin 7. haftasında 22 Ocak'ta Kadıköy'de sarı-lacivertlilere konuk olacak.