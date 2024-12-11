Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...

11 MAÇIN 9'UNU KAYBETTİ

Bugüne kadar İspanyol takımlarıyla oynadığı 11 maçın dokuzunu kaybeden Fenerbahçe (2G), iki galibiyetini son iki iç saha karşılaşmasında Sevilla karşısında aldı (Mart 2023 & Şubat 2008).

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI BILBAO

Türk takımlarına konuk olduğu ilk Avrupa kupası maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Athletic (Ekim 1985), daha sonraki üç ziyaretinden de yenilgiyle döndü.

SON 21 MAÇTAN 1'İNİ KAYBETTİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (14G 3B), seyircisi önünde çıktığı son 21 Avrupa Ligi karşılaşmasının sadece birinden mağlup ayrıldı (13G 7B).

4'TE 4 YAPTILAR

Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçın tamamını kazanan Athletic, üst üste beş galibiyet aldığı son seriyi Kasım 1985'te yaşadı.

DİKKAT ÇEKEN İKİ İSTATİSTİK

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nin lig aşamasında attığı yedi golün beşini ikinci yarılarda kaydetti (%71) ancak Athletic bu süreçte ikinci 45 dakikalarda gol yemeyen tek takım.

EN AZ ŞUT FIRSATI TANIYAN TAKIM

Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım olan Athletic (35), Lazio'nun (4) ardından kalesinde en az net gol pozisyonu gören ekip konumunda (6).

DZEKO'DAN 8 GOL

Edin Dzeko'nun Avrupa kupaları kariyerinde temsilcilerine İspanya takımlarından (8) daha fazla attığı sadece iki ülke bulunuyor: Çekya (12) ve İngiltere (9).

KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİ

Avrupa Ligi'nde çıktığı son üç maçta birer gol atan Youssef En-Nesyri, Avrupa kupaları kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında üst üste dört karşılaşmada gol atan bir oyuncu bulunmuyor.

2+ ASİST YAPAN TEK OYUNCU

Bu sezon Avrupa Ligi'nde top taşımalar sonrası 2+ asist yapan tek oyuncu, Athletic forması giyen Nico Williams (2).

ANCELOTTI'DEN SONRA MOURINHO

Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde Carlo Ancelotti'nin (121) ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör Jose Mourinho (119).