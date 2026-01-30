İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi'nde kura günü

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi'nde kura günü
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının finali yapıldı. 36 takımlı yeni düzende 12 puan toplayarak 19. sırayı elde eden Fenerbahçe, yoluna son 16 play-off turundan devam edecek.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI DEĞİL

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan olan kura çekimiyle sarı-lacivertlilerin rakibi resmen belirleniyor. İlk 8'e giremeyen ancak play-off hakkı kazanan 16 takımın yer alacağı bu turda, Fenerbahçe seri başı olmayan takımlar arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda ligi 9 ile 16. sıra arasında bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Temsilcimizin eşleşmesi muhtemel takımlar Nottingham Forest ile Viktoria Plzen.

PLAY-OFF TURU MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, play-off turundaki ilk sınavını kendi sahasında verecek, rövanşa ise deplasmanda çıkacak:

Play-Off İlk Maçlar: 19 Şubat 2026

Play-Off Rövanş Maçlar: 26 Şubat 2026

