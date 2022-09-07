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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

BATSHUAYİ, SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.

SERDAR AZİZ, KİEV İLE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak.

Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

6 İSİM YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

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