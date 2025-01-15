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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Lyon'dan şok mağlubiyet

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olan Lyon, Fransa Kupası son 32 turu maçında penaltı atışları sonucu 5. lig ekibi Bourgoin'a elendi.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Lyon'dan şok mağlubiyet
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olan Lyon, Fransa Kupası son 32 turu maçında penaltı atışları sonucu 5. lig ekibi Bourgoin'a elendi.

Fransa Kupası son 32 turunda normal süresi 2-2 biten maçta Lyon, 5. Lig ekibi Bourgoin'a seri penaltı atışlarında 4-2 yenildi ve turnuvadan elendi.

Bourgoin'in gollerini 20 ve 69. dakikalarda Mehdi Moujetzky kaydetti. Lyon'un golleri ise 45. dakikada Nemanja Matic ve 64. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

Maç seri penaltı atışlarına giderken Lyon, ilk 2 penaltıyı kaçırdı ve Bourgoin'e 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

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