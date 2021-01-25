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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Maccabi

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Maccabi Playtika'yı ağırlayacak.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:49
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

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