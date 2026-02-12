İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham evinde 2 puan bıraktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

12 Şubat 2026 Perşembe 00:49
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham evinde 2 puan bıraktı
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Nottingham Forest, evinde Wolverhampton'ı ağırladı.

City Ground'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde de rakibi olan İngiliz ekibi Nottingham, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken puanını ise 27'ye yükseltti.

Ligin son sırasında bulunan Wolverhampton ise 26 maç sonunda 1 galibiyet ile puanını 9'a yükseltti.

SIRADAKİ LİG MAÇLARI

Nottingham Forest, Premier Lig'de önümüzdeki hafta yine kendi evinde Liverpool ile ağırlayacak.

Wolverehampton ise sahasında Arsenal'ı konuk edecek

NOTTINGHAM FOREST'IN SIRADAKİ MAÇI

Nottingham Forest, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maçın rövanşı ise 26 Şubat'ta Nottingham'da oynanacak.

