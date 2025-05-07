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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos oldu! Anadolu Efes sonunu getiremedi

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off beşinci maçında Panathinaikos'a kaybetti. Pana, Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Haber Merkezi7 Mayıs 2025 Çarşamba 00:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos oldu! Anadolu Efes sonunu getiremedi
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off turu beşinci ve son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kaybeden Anadolu Efes, organizasyona veda etti.

EuroLeague'de Dörtlü Final'e yükselen Panathinaikos ise organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

OAKA'daki müsabakaya hızlı başlayan taraf, Yunanistan temsilcisi oldu. Bu periyotta Cedi Osman'ın üst üste basketleriyle farkı açan Panathinaikos AKTOR, çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında savunmada da etkili olan Panathinaikos AKTOR, farkı 23 sayıya kadar yükseltti: 36-13. Çeyreğin ikinci bölümünde Larkin'in oyuna girmesiyle Anadolu Efes farkı düşürürken devre de Yunanistan temsilcisinin 41-30'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da isabet sağlayarak üstünlük kurdu. Son bölümde fark 4 sayıya kadar inerken Panathinaikos AKTOR, son saniye üçlüğüyle son çeyreğe 7 sayı önde girdi: 53-46.

Son periyotta iki takım da hücumda etkili olamazken Panathinaikos AKTOR, pota altında üstün olan taraftı.

Yunanistan temsilcisi, karşılaşmadan 8 sayılık farkla 75-67 galip ayrıldı.

Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman, 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: OAKA

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya)

Panathinaikos AKTOR: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis, Pleiss

Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 16, Dozier 8, Poirier 6, Ercan Osmani, Smits 7, Thompson 7, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Willis 1, Doğuş Özdemiroğlu

1. Periyot: 18-10

Devre: 41-30

3. Periyot: 53-46

Beş faulle oyundan çıkan: 38.38 Nunn (Panathinaikos AKTOR)

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