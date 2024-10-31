İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2779
  • EURO
    37,3313
  • ALTIN
    3020.85
  • BIST100
    8863.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag kupada turladı
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag kupada turladı

28 kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek Slavia Prag, Çekya Kupası 3. Tur mücadelesinde Benatky'yi deplasmanda 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

31 Ekim 2024 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag kupada turladı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Kupası 3. Tur mücadelesinde Benatky'ye konuk oldu.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Slavia Prag, adını bir üst tura yazdırdı.

Prag'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Mojmir Chytil, 16. dakikada Mikulas Konecny, 27. dakikada Conrad Wallem ve 31. dakikada Alexandr Buzek kaydetti. Benatky'nin tek golü ise 90+2. dakikada Patrik Zitka'dan geldi.

FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe saat 23.00'te Slavia Prag'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.