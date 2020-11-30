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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi USK Prag

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:34
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Sarı-lacivertli takımın, USK Prag'ın yanı sıra Fransa'dan LDLC Asvel Feminin ve Polonya'dan Arka Gdynia ile yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Grupta Fenerbahçe Öznur Kablo ile USK Prag arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, 3 Aralık Perşembe günü Arka Gdynia, 4 Aralık Cuma günü de LDLC Asvel Feminin ile aynı saatlerde karşılaşacak.

Öte yandan, organizasyondaki diğer Türk temsilcilerinden Galatasaray, D Grubu'nun Macaristan'daki, İzmit Belediyespor da A Grubu'nun İstanbul'daki ilk bölüm maçlarına oyuncularındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle katılamayacak.

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