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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i yakından tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'le eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i yakından tanıyalım...

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Rusya'nın Zenit Petersburg takımı oldu.

Sarı-Laciverliler Zenit'le ilk maçını 12 Şubat'ta evinde, rövanşı ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynayacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i yakından tanıyalım!

Piyasa değeri 152,35 milyon euro olan Zenit'in yaş ortalaması 28.

Zenit şu an Rusya Ligi'nde 34 puanla lider durumda.

Rus ekibinin başında 42 yaşındaki Sergey Semak bulunuyor.

Kadrosunda bir çok yıldız oyuncuyu bulunduran ekipte, Sarı-Lacivertlilerin eski oyuncusu Luís Neto da yer alıyor.

Zenit maçlarını 69.501 kişilik Sankt-Peterburg (Krestovskiy Stadyumu) Stadyumu'nda oynuyor.

Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.

Zenit'in kadrosu

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny

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