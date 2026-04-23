Fenerbahçe'nin RAMS Park karnesi: Son 10 derbide 1 yenilgi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.
RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
28.09.2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
02.11.2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
22.10.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
23.04.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
13.04.2016
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0