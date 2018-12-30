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'Fenerbahçe'nin resmi teklifi ulaştı'

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar için resmi teklifinin kendilerine ulaştığını söyledi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'ın stoperi Sadık Çiftpınarismine yoğunlaştı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'nin antetli kağıtta, resmi teklifinin kendilerine ulaştığını ve önümüzdeki hafta detayların konuşulacağını söyledi.
 
Gevrek, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar için resmi teklif aldık" ifadelerini kullandı.
 
TEKLİF 3,5 YILLIK
 
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'da takasın da dahil olduğu bir anlaşma yapacağı kaydedilirken, 25 yaşındaki oyuncuya da 3,5 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi.
 
Sadık Çiftpınar ile yıllık 1 milyon euroluk bir bedel üzerinden anlaşma sağlandığı da kaydedildi.

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