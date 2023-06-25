Fenerbahçe'nin sağ bek planı ortaya çıktı

Fenerbahçe, gelecek sezon sağ bekte değişime gidecek. İşte sarı lacivertlilerin planladığı hamle...

OSAYI-SAMUEL SATILACAK

İngiltere'ye gitme isteği olan ve transfer teklifleri getiren Bright Osayi - Samuel'i satma kararı aldı. Osayi-Samuel'e 10 milyon euro fiyat belirleyen Fenerbahçe, henüz istediği rakamı bulamadı.

ROTA MERT MÜLDÜR

Sarı lacivertliler, Osayi-Samuel ile yolları ayırdıktan sonra bu ayrılıktan elde edeceği parayla Mert Müldür'ü satın almaya çalışacak.

MERT MÜLDÜR 'EVET' DEDİ

24 yaşındaki Mert Müldür ile görüşen Fenerbahçe, Türk milli yıldızdan 'Olur' cevabını aldı.

İLK TEKLİF 4 MİLYON EURO

Sassuolo ile görüşecek olan sarı lacivertliler, ilk aşamada 4 milyon euro teklifle transfer görüşmelerine başlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sassuolo'nun Rapid Wien'den 4.7 milyon euro'ya 2019 yazında transfer ettiği Mert Müldür, Serie A'da 85 maça çıkıp 2 gol attı ve 5 asist yaptı.