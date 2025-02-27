Fenerbahçe'nin sakatlıklar karşısındaki gizli silahı Paulo Araujo

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, performans, sakatlık ve rehabilitasyon uzmanı Paulo Araujo ile çalıştığı ortaya çıktı.

Portekiz'den Record'un haberine göre, Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde uzman olan ve oyuncuları kısa sürede iyileştirmesiyle bilinen Paulo Araujo'nun Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya destek verdiği kaydedildi.

Araujo'nun, sporcularla bireysel olarak çalıştığı ancak aynı zamanda Jose Mourinho'nun ekibine sürekli bir şekilde destek verdiği aktarıldı.

Record'da yer alan haberde, Araujo'nun, Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı maçta stadyuma giriş anından bir fotoğraf da paylaşıldı.