  • Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! İşte muhtemel rakipler...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Trendyol Süper Lig'in 2025/26 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 20:41
Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.

Bu elemenin geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

