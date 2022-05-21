İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, kura çekim tarihi ve maçların programı belli oldu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Rus saldırısı nedeniyle 2021/22 sezonunu bitiremeyen Ukrayna'da federasyon kararıyla ikinci kabul edilen Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin bu turdaki ilk muhtemel rakibi durumunda.

Sezonunun bitimine 1 hafta kalan Danimarka'da ise lig ikincisi Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakibi olacak. Kopenhag son hafta öncesi 3 puan farkla Midtjylland'ın önünde. Bu iki takımdan biri şampiyon, diğeri ikinci olacak. İkinci olan takım Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakibi olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki kesin rakibi 15 Haziran 2022'de belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.