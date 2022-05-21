Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Rus saldırısı nedeniyle 2021/22 sezonunu bitiremeyen Ukrayna'da federasyon kararıyla ikinci kabul edilen Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin bu turdaki ilk muhtemel rakibi durumunda.

Sezonunun bitimine 1 hafta kalan Danimarka'da ise lig ikincisi Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakibi olacak. Kopenhag son hafta öncesi 3 puan farkla Midtjylland'ın önünde. Bu iki takımdan biri şampiyon, diğeri ikinci olacak. İkinci olan takım Fenerbahçe'nin diğer muhtemel rakibi olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki kesin rakibi 15 Haziran 2022'de belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.