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Fenerbahçe'nin Sebastian Prödl flörtü

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gözüne Watford’un Avusturyalı yıldızı Sebastian Prödl’i kestirdi. 1.94’lük dev oyuncuyu teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği öğrenildi.

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1.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

■ FENERBAHÇE’DE transfer harekatı sürüyor… Teknik direktör Ersun Yanal’ın stopere takviye istemesinin ardından adaylar üzerinde çalışan Sarı-Lacivertliler, ilk sıraya Watford’un dev yıldızı Sebastian Prödl’i koydu… Avusturyalı stoper için Premier Lig ekibiyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2021’de bitecek olan 1.94’lük oyuncu için Fenerbahçe 1.5 milyon euro önerdi. 

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK

■ BU sezon Kabasele, Cathcart, Mariappa gibi isimlerin arkasında kalan Prödl, Premier Lig’de sadece 1 maça çıktı ve 13 dakika sahada kaldı… 2015 yılında bedelsiz olarak Werder Bremen’den Watford’a gelen 31 yaşındaki oyuncu, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle mutsuz… Takımdan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde Avusturya basınını açıklayan Prödl, daha önce Türkiye’de birkaç takımın da gündemine gelmişti. Prödl, Avusturya Milli Takımı’nda da oynuyor. 

(Gunes)

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