Fenerbahçe'nin ''Şehitler Abidesi Kupası'' Çanakkale'de sergilenmeye başladı

Beşiktaş, Galatasaray ve Vefaspor'un da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvanın birincisi olan sarı-lacivertlilerin müzesinde bulunan "Şehitler Abidesi Kupası", Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında hazırlanan protokolle 4 ay süreyle sergilenmek üzere Çanakkale'ye getirildi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kuruluşunun 100'üncü yılının kutlandığı Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolların Çanakkale'de başladığını hatırlattı.

Çanakkale Savaşları'ndan sonra 1940'lı yıllarda bu büyük zaferi nesiller boyu yaşatacak bir anıt yaptırılmasının gündeme geldiğini belirten Kaşdemir, 1952'de Gelibolu Yarımadası'nda şu an bulunduğu bölgeye abide inşa edilmesi için proje çalışmasına başlandığını anlattı.

Milletin el ele, gönül gönüle vererek abideyi hep birlikte yapmaya karar verdiğini aktaran Kaşdemir, "Bu süreçte dörtlü turnuva icra edilmiş, geliri de Şehitler Abidesi'ne bağışlanmıştır. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu tarihi hikayeyi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Böyle ulvi bir amaç için ortaya çıkmış bir turnuvanın sonunda verilen kupanın Çanakkale Şehitleri Abidesi görünümünde olduğunu görünce bu heyecanımız daha da arttı." diye konuştu.

Kaşdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle temas kurup kupayı Çanakkale'de sergilemek istediklerini bildirdiklerini, bu talebin çok olumlu karşılandığını dile getirdi.

Kupanın 4 ay boyunca Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergileneceğini belirten Kaşdemir, "Şehitler Abidesi Kupamız, Çanakkalelilerin ve buraya gelen bütün ziyaretçilerimizin ziyaretine açık hale geldi. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi Çanakkale bizim ortak paydamız olmaya devam edecek ve Çanakkale ruhunu her zaman kalbimizde, ruhumuzda hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Müdürü Asil Ramazan Erkan da bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.