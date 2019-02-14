Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Skrtel'e teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği 34 yaşındaki futbolcu için özellikle Uzakdoğu ekiplerinin astronomik ücretler önerdiği belirtildi. Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen yönetimin tüm şartları zorladığı öğrenildi

BARCELONA'YI REDDETTİ

Ara transfer döneminde Barcelona, Fenerbahçenin Slovak yıldızı Martin Skrtel'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamıştı.İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-lacviertli futbolcuı, Fenerbahçe'deki konumundan memnun olduğu için Katalan devini tercih etmedi. Haberin detaylarında aktarılanlara göre Skrtel'in menajeri, oyuncunun bir yedek olarak futbol hayatına devam etmek istemediğini, Fenerbahçe'de güçlü bir konumda olduğunu ve bu sebeple teklifi reddettiklerini Barcelonalı yetkilere iletti.

Martin Skrtel, 2016 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

(Sabah)