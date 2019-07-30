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Fenerbahçe'nin son gözdesi Ibrahima Sissoko

Fenerbahçe, Strasbourg’un 1.93 boyundaki 21 yaşındaki ön liberosu Ibrahima Sissoko için düğmeye bastı.

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SARI-Lacivertliler’in hedefinde yeni bir genç var! Marsilya’nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo için Fransa’ya çıkarma yapan Fenerbahçe, Strasbourg’un 21 yaşındaki ön liberosu Ibrahima Sissoko’yu da gündemine aldı. Fenerbahçe, piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gözüken Sissoko’nun kulübü Strasbourg’la temas kuracak. 21 yaşındaki Fransız ön libero; güçlü fiziği, uzun boyu ve tekniğiyle, gelecekte adından pek sık söz ettirecek oyuncular arasında…
 
STİLİ NZONZİ’YE ÇOK BENZİYOR
 
S.Brest altyapısından çıkan Sissoko, 2018’in Temmuz’unda 2 milyon euroya Strasbourg’un yolunu tuttu. Sissoko, değerini 6.5 milyon euroya yükseltti. Mali asıllı futbolcu, Fransa Milli Takımı’nın neredeyse tüm yaş kategorilerinde oynadı, A Takım göremedi. 1.93 boyundaki genç orta saha, Roma’da forma giyen 1.96 boyundaki Nzonzi’ye çok benzetiliyor. Brezilyalı Gustavo’daki plan ise farklı. Gustavo, sol bek ve stoperde de oynayabiliyor. Sissoko, stoper oynamaya da uygun. Ve geleceğe yatırım!..
 
DEĞERİ 20 MİLYON EURO'YU GEÇER
 
Sissoko, geçen sezon Strasbourg formasıyla Ligue 1’de 32 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Bu maçlarda da 23 kez ön libero, 7 kez merkez orta ve 2 kez de defansif sağ kanat olarak görev yaptı. 9 kez sarı kart gören genç yetenek, hiç kırmızı kartlık olmadı. Strasbourg, Ibrahima Sissoko’nun oynamadığı maçlarda savunmada büyük aksaklık yaşadı. Fransız futbol sitelerinde ve forumlarında, birkaç sene içinde oyuncunun değerinin, 20 milyon euroyu geçeceği yorumları yapılıyor.
 
Akşam

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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