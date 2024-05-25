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Spor

Fenerbahçe'nin son hafta rakibi İstanbulspor

Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin son hafta rakibi İstanbulspor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

Sarı-lacivertli ekip yarın rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic yarınki maçta forma giyemeyecek.

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