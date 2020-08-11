11 Ağustos 2020 Salı 09:25 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:25

Yeni sezon öncesi kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Mehmet Ekici'yi transfer gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe forması altında sadece 13 maça çıktı. Oynadığı birçok mücadelede göz dolduran ve özellikle duran toplardaki başarı sağlayan Mehmet Ekici'den Fenerbahçe bir türlü yararlanamamıştı.