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Spor

Fenerbahçe'nin stoper alternatifi Rusya'dan! Jorge Jesus istedi...

Stoper arayışına hız veren Fenerbahçe'nin Samet Akaydın ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Fakat Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella oyuncuyu göndermek istemediklerini açıklayınca rota başka bir isme çevrildi. İşte detaylar...

Fotomaç9 Aralık 2022 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin stoper alternatifi Rusya'dan! Jorge Jesus istedi...
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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un 3'lü oynaması nedeniyle bu bölgede alternatif arayışlarına şimdiden başladı.

Portekizli hoca, Süper Lig'in ilk 14 haftalık sürecinde Szalai'yi oyuncu eksikliğinden dinlendirme fırsatı bulamadı.

Bu noktada Jesus yönetime finansal açıdan sorun olmazsa 2 takviye talep etti.

Fotomaç'ın haberine göre stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takım için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok aday gündeme gelirken, son aday ise Rusya'dan...

O ismin CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha olduğu ileri sürüldü.

Hatta Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacı ile ilk teması bile kurduğu belirtildi.

Haberlere göre Rocha'ya menajeri üzerinden F.Bahçe'ye sıcak bakıp bakmadığı soruldu.

1.91 boyundaki Brezilyalı savunmacının düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Fenerbahçe cephesinin oyuncudan olumlu bir yanıt gelmesi durumunda kulübüyle masaya oturup pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ ayaklı futbolcu, sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon euro bonservisle CSKA'ya transfer oldu.

Rusya'da yaşanan sıkıntı nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakan Rocha gelen teklifleri değerlendiriyor.

Rocha'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Rocha'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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