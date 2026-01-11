Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip şampiyon olmasına Arda Güler de kayıtsız kalmadı.
ARDA GÜLER'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARI
Fenerbahçe'nin Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler, Süper Kupa finalinin ardından sarı-lacivertlilerle ilgili peş peşe şampiyonluk paylaşımları yaptı.
İşte Arda Güler'in paylaşımları:
YİĞİT EFE DEMİR'İ PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu görselini alıntılayan Arda Güler, Yiğit Efe Demir'in kupayı kaldırdığı fotoğrafı da paylaştı.
Arda Güler'in art arda yaptığı bu 2 paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük ilgi gördü.