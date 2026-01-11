İSTANBUL 11°C / 2°C
11 Ocak 2026 Pazar
  • Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından Arda Güler'den peş peşe paylaşımlar
Spor

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından Arda Güler'den peş peşe paylaşımlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı lacivertli ekibin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Arda Güler'in paylaşımları sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

11 Ocak 2026 Pazar 11:10
Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğunun ardından Arda Güler'den peş peşe paylaşımlar
Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip şampiyon olmasına Arda Güler de kayıtsız kalmadı.

ARDA GÜLER'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARI

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler, Süper Kupa finalinin ardından sarı-lacivertlilerle ilgili peş peşe şampiyonluk paylaşımları yaptı.

İşte Arda Güler'in paylaşımları:

YİĞİT EFE DEMİR'İ PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu görselini alıntılayan Arda Güler, Yiğit Efe Demir'in kupayı kaldırdığı fotoğrafı da paylaştı.

Arda Güler'in art arda yaptığı bu 2 paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük ilgi gördü.

