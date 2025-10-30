İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Fenerbahçe'nin taşıyıcı kolonu! İlk 10 haftanın en başarılı ismi Milan Skriniar
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar performansıyla takımın önemli isimlerinden biri oldu. 30 yaşındaki deneyimli savunmacı Sofascore verilerine göre 7.58'lik reytingiyle Süper Lig'in en yüksek puanlı oyuncusu oldu. İşte detaylar...

30 Ekim 2025 Perşembe 09:29
Geçen sezon 6 aylığına PSG'den kiralık gelen ve yaz döneminde ise 6 milyon euroya tapusu alınan Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin taşıyıcı kolonu oldu... Sofascore verilerine göre 2025-26 sezonunda Süper Lig'de oynanan ilk 10 maçlık bölümde en başarılı futbolcu Milan Skriniar olarak gösterildi. 30 yaşındaki savunma oyuncusu 7.58'lik reytingle ilk sırada yer aldı. Bordo-Mavililer'in sezon başı Manchester United'dan kiraladığı dünya çapındaki kaleci Andre Onana ise 7.57 reyting ile ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü sırada ise 7.42 ile Eyüpspor'un kalecisi Marcos Felipe var. Slovak basınından Sport24pluska Skriniar'ın performansından övgüyle bahsetti: "Kaptan, Türkiye'de parlıyor. Başarısını en istikrarlı şekilde sürdüren futbolcu oldu. Savunmanın ve takımın lideri. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi."

İLK 10 REYTiNG

1- Skriniar 7.58 (F.Bahçe)

2- Onana 7.57 (Trabzon)

3- Felipe 7.42 (Eyüp)

4- Uğurcan 7.37 (G.Saray)

5- Drongelen 7.37 (Samsun)

6- Sara 7.35 (G.Saray)

7- Orkun 7.34 (Beşiktaş)

8- Savic 7.33 (Trabzon)

9- Liz 7.31 (Göztepe)

10- Barış 7.31 (G.Saray)

