Devre arası transfer dönemi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin, Matteo Guendouzi'ye yaptığı maaş teklifini duyurdular.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna sezonluk 4 milyon Euro'dan 5 yıllık bir sözleşme teklif etti.

KABUL ETTİ

Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro kazanan ve tekrardan uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız oyuncunun bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Çizme ekibine 25+2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve aradaki farkın çok küçük olduğu iddia edildi.

LAZIO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların ardından Lazio cephesinden resmi bir açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi'nin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumda gündemde bir ayrılık yok. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Bu, Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz."

BU SEZONKİ KARNESİ

2025/26 sezonunda Lazio formasıyle tüm kulvarlarda 15 maça çıkan ve 1340 dakika süre alan Matteo Guendouzi, 2 gol / 1 asistlik performans sergiledi.