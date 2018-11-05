Fenerbahçe, Ersun Yanal haberlerini yalanladı
Fenerbahçe, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Ersun Yanal ile görüşmeye başlandığını yalanladı.
Fenerbahçe, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Ersun Yanal ile görüşmeye başlandığını yalanladı.
İşte o açıklama
"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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