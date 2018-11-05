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Fenerbahçe, Ersun Yanal haberlerini yalanladı

Fenerbahçe, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Ersun Yanal ile görüşmeye başlandığını yalanladı.

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Fenerbahçe, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Ersun Yanal ile görüşmeye başlandığını yalanladı.

İşte o açıklama

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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